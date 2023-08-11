BIST 7.442
DOLAR 27,04
EURO 29,73
ALTIN 1.667,09
HABER /  GÜNCEL

Bingöl'de korkutan deprem AFAD açıkladı

Bingöl'de korkutan deprem AFAD açıkladı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 04.55'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,43 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Geçmiş Olsun Bingöl! Saat 04.55'te Merkezi Karlıova olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmamıştır. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Pençe-Kilit" operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit" operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne Tamer Karadağlı atandı
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne Tamer Karadağlı atandı
AFAD, SGK ve İŞKUR gibi birçok kurumun başındaki isim değişti
AFAD, SGK ve İŞKUR gibi birçok kurumun başındaki isim değişti
Yandex'in kurucusu: Ukrayna’daki savaşa karşıyım
Yandex'in kurucusu: Ukrayna’daki savaşa karşıyım
Bakan Özhaseki'den orta hasarlı binalara ilişkin açıklama
Bakan Özhaseki'den orta hasarlı binalara ilişkin açıklama
Şenol Güneş: Dersler çıkarmamız gereken bir oyun vardı
Şenol Güneş: Dersler çıkarmamız gereken bir oyun vardı
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı: Yerel iktidarda komşu olalım
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı: Yerel iktidarda komşu olalım
Isparta'da dehşet: 4 kişiyi öldürüp jandarmaya teslim oldu
Isparta'da dehşet: 4 kişiyi öldürüp jandarmaya teslim oldu
Galatasaray, Tete'yi kadrosuna kattı! İşte ödenecek yıllık ücret
Galatasaray, Tete'yi kadrosuna kattı! İşte ödenecek yıllık ücret
Basra Körfezi’nde LPG tankeri alev aldı
Basra Körfezi’nde LPG tankeri alev aldı
Kuveyt'te 'Barbie' filmi yasaklandı! Bütün dünyada liste başıydı
Kuveyt'te 'Barbie' filmi yasaklandı! Bütün dünyada liste başıydı
İsrail Suudi Arabistan ile normalleşmenin 'an meselesi' olduğunu iddia etti
İsrail Suudi Arabistan ile normalleşmenin 'an meselesi' olduğunu iddia etti