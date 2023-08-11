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AFAD, SGK ve İŞKUR gibi birçok kurumun başındaki isim değişti

AFAD, SGK ve İŞKUR gibi birçok kurumun başındaki isim değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla AFAD Başkanlığı'na Okay Memiş, SGK Başkanlığı'na Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atandı.

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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlarla AFAD, SGK ve İŞKUR olmak üzere birçok kurumun başındaki isim değişti.

Afad Başkanı Okay Memiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Yeni kararlara göre, AFAD Başkanlığı'na Okay Memiş, SGK Başkanlığı'na Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atandı.

Ömer Bulut yeniden Toki Başkanı

TOKİ'de isim değişmedi. Ömer Bulut TOKİ Başkanlığı'na yeniden atandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Gülşen getirildi

Karayolları Genel Müdürlüğüne Ahmet Gülşen getirildi. Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu.

Meteoroloji'ye Volkan Mutlu Coşkun atandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne Volkan Mutlu Coşkun atandı. İller Bankası Genel Müdürlüğüne Recep Türk getirildi.

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