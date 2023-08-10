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Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'i bitirdi

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'i bitirdi

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in transferi için Manchester United ve oyuncu tarafı ile prensipte anlaştı.

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Fenerbahçe, Manchester United'ın orta saha oyuncusu Fred'in transferi için hem futbolcu hem de İngiliz kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

Brezilyalı oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek için kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fred geçen sezon Manchester United ile 56 maça çıkarken 6 gol, 6 asistlik skor katkısı yaptı.

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