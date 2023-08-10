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Fenerbahçe-Maribor maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe-Maribor maçı (CANLI YAYIN)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Slovenya temsilcisi Maribor'la Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Slovenya temsilcisi Maribor'la kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmada İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak.

Fenerbahçe 0-0 Maribor (CANLI SKOR)

Rövanş 17 ağustos'ta

Müsabakanın rövanşı, 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya'da oynanacak. Fenerbahçe turu geçmesi halinde Twente-Riga maçının galibiyle play-off turunda eşleşecek.

İLK 11'LER:
Fenerbahçe; Altay, Osayi-Samuel, Becao, Peres, Ferdi, Zajc, İsmail Yüksek, Tadic, İrfan Can, King, Dzeko.

Maribor; Jug, Watson, Pihler, Uskokovic, Milec, Lorber, Repas, Urata, Kolar, Brnic, Jakupovic.

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