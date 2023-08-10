Fenerbahçe-Maribor maçı (CANLI YAYIN)
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Slovenya temsilcisi Maribor'la Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak.Abone ol
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Slovenya temsilcisi Maribor'la kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmada İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak.
Fenerbahçe 0-0 Maribor (CANLI SKOR)
Rövanş 17 ağustos'ta
Müsabakanın rövanşı, 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya'da oynanacak. Fenerbahçe turu geçmesi halinde Twente-Riga maçının galibiyle play-off turunda eşleşecek.
İLK 11'LER:
Fenerbahçe; Altay, Osayi-Samuel, Becao, Peres, Ferdi, Zajc, İsmail Yüksek, Tadic, İrfan Can, King, Dzeko.
Maribor; Jug, Watson, Pihler, Uskokovic, Milec, Lorber, Repas, Urata, Kolar, Brnic, Jakupovic.