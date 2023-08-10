Neftçi Beşiktaş Konferans Ligi maçı (CANLI YAYIN)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye konuk olacak.Abone ol
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye konuk olacak. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Neftçi Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İsviçreli hakem Lukas Fahndrich'in yönetecek.
Neftçi 0-2 Beşiktaş (CANLI SKOR)
Karşılaşmanın rövanşı ise 17 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Beşiktaş turu geçmesi halinde Aris- Dinamo Kiev maçının galibiyle play-off turunda eşleşecek.
İLK 11'LER:
Neftçi Bakü; Brkic, Zulfugarli, Matias, Tamas, Salahli, Jaber, Makhmudov, Yusifli, Saief, Lebon, Shinyashiki
Beşiktaş; Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar.