Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!

Rusya ekibi Zenit'in Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için teklif yapması bekleniyor.

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Galatasaray'da ismi İtalyan kulüpleriyle anılan Nicolo Zaniolo'ya sürpriz bir talip daha çıktı.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Zenit, Nicolo Zaniolo'ya yıllık 9 milyon Euro maaş üzerinden 4 yıllık sözleşme teklif etti.

Zanit'in Zaniolo için Galatasaray'a da bonuslarla berabere 30-35 milyon Euro'ya ulaşan bir teklif yapması bekleniyor.

Ayrıca Zaniolo'nun henüz kararını vermediği belirtildi.