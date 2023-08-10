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Altında gün sonu! En ve en düşük rakam belli oldu

Altında gün sonu! En ve en düşük rakam belli oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 668 bin 850 liraya geriledi.

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 668 bin 850 lira, en yüksek 1 milyon 719 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalarak 1 milyon 668 bin 850 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 745 milyon 430 bin 124,42 lira, işlem miktarı ise 1.038,99 kilogram oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGLOBAL Kıymetli Madenler, Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası ve Çakmakcı Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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