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Bilecik'te iki kardeşi bıçaklayan saldırganın olay sonrası görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

Bilecik'te iki kardeşi bıçaklayan saldırganın olay sonrası görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

Bilecik'te geçtiğimiz gece husumetli olan iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişiyi ayağından bıçaklayan saldırgan adliyeye sevk edilirken, olay sonrası yaşanan koşuşturma bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay dün gece Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak üzerinde 3 katlı bir apartmanın girişinde meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı apartman içinde tartışmaya başlayan 2 grup arasında kavga çıktı.

Apartmanın kapısının da kırıldığı kavgada, Ö. E. yanındaki bıçak ile M.U. (34) ve kardeşi M.U.'yu (26) bacaklarından yaraladı. Daha sonra olay yerinden kaçan şahıs Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 15 dakika sonra saklandığı yerde yakalandı.

Şahıs emniyetteki ifadesinin ardından bugün Bilecik Adliyesine sevk edildi. Şahsın mahkemesi devam ederken, yaralanan abi kardeşin hayati tehlikelerin devam ettiği öğrenildi.

Olay sonrası yaşananlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, apartmandan bir kişinin bacağını tutarak dışarı çıktığı ve arkasından şahsın kaçtığı görülüyor. Şahsın kaçmasından sonra apartmandan çıkan diğer şahsın da kaçtığı görülüyor.

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