Antalya'da kaçak göçmen operasyonu! Çalışma izni olmayan 29 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Antalya Manavgat'ta çalışma izni olmayan 29 yabancı uyruklu jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

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Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti çalışmaları çerçevesinde, ilçede çalışma izni olmayan 29 yabancı ülke vatandaşını tespit etti.

29 yabancı uyruklu şahıs işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edilirken, bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.