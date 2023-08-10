BIST 7.545
DOLAR 27,04
EURO 29,84
ALTIN 1.665,51
HABER /  DÜNYA

Polonya, Belarus sınırına göndereceği asker sayısını 10 bine yükseltti!

Polonya, Belarus sınırına göndereceği asker sayısını 10 bine yükseltti!

Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Belarus sınırına 10 bin asker yollayacaklarını duyurdu.

Abone ol

Askerlerin 2 hafta içinde sınıra konuşlandırılacağını söyleyen Blaszczak, söz konusu kararı iki Belarus helikopterinin Polonya hava sahasını ihlal etmesi üzerine aldıklarını belirtti.

Polonya, Belarus sınırına göndereceği asker sayısını arttırmaya devam ediyor. Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya’da konuk olduğu radyo programında yaptığı açıklamada, "Saldırganlar, bize saldırmaya cesaret edemesin diyen Bakanlık, Belarus sınırına 10 bin asker yollayacak. Bunların 4 bini doğrudan Sınır Muhafızları Birimi Straz Graniczna'yı destekleyecek 6 bini ise sınır bölgesi Podlakya ve Lublin Voyvodalıkları'nda görev yapacak" dedi. Söz konusu kararın geçtiğimiz hafta iki Belarus helikopterinin tatbikat esnasında Polonya hava sahasını ihlal etmesi üzerine alındığını ifade eden Blaszczak, provokasyonlarla Polonya hava sahasının ihlal edilmesinin hafife alınamayacağını, Belarus'ta yaşananların Rusya'nın eylemleriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Polonya ve Belarus sınırındaki gerilim

Polonya Sınır Muhafızları Birimi Straz Graniczna geçtiğimiz Pazartesi günü Belarus sınırına bin asker daha gönderilmesi için Polonya Milli Savunma Bakanlığı'na başvurmuştu. Polonya İçişleri ve İdare Bakan Yardımcısı Maciej Wasik ise Polonya’nın bin değil 2 bin asker göndereceğini açıklayarak sınırdaki kaçak göçmen sayısının arttığını, sınır hattında görev yapan Polonyalı güvenlik güçlerine yönelik saldırganlığın yükselişte olduğunu söylemişti. Yaklaşık 418 kilometre uzunluğundaki Belarus sınırında 5 bin Sınır Muhafızı görevlisi ile birlikte 2 bin asker ve yüzlerce polis görev yapıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Aysu Türkoğlu kimdir, yaşı kaç? Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk sporcu oldu
Aysu Türkoğlu kimdir, yaşı kaç? Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk sporcu oldu
Tete'nin fotoğrafını sızdırdı! Galatasaray, o personelin işine son verdi
Tete'nin fotoğrafını sızdırdı! Galatasaray, o personelin işine son verdi
Karadağ'da hükümeti kurma görevi eski Maliye Bakanı Spajic'e verildi
Karadağ'da hükümeti kurma görevi eski Maliye Bakanı Spajic'e verildi
TİKA'dan Kosova'daki süt ve süt ürünleri üreticilerine destek!
TİKA'dan Kosova'daki süt ve süt ürünleri üreticilerine destek!
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı!
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı!
Merkez Bankası'nın rezervleri yükseliş eğilimini 7'nci haftaya taşıdı
Merkez Bankası'nın rezervleri yükseliş eğilimini 7'nci haftaya taşıdı
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Zeynep Koçak'a bakın! Son halini gören dönüp bakıyor
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Zeynep Koçak'a bakın! Son halini gören dönüp bakıyor
Gebze'de feci kaza! 4 otomobil zincirleme kaza yaptı: 2 yaralı
Gebze'de feci kaza! 4 otomobil zincirleme kaza yaptı: 2 yaralı
Real Madrid'e Arda Güler'den sonra bir şok daha! Thibaut Courtois sakatlandı
Real Madrid'e Arda Güler'den sonra bir şok daha! Thibaut Courtois sakatlandı
Bir anda yere yığıldılar! Arazide otlayan 48 hayvan telef oldu!
Bir anda yere yığıldılar! Arazide otlayan 48 hayvan telef oldu!
Mehmet Fatih Serdengeçti kimdir, aslen nereli? Yeni görevi ne oldu?
Mehmet Fatih Serdengeçti kimdir, aslen nereli? Yeni görevi ne oldu?
İzmir'e yeni bir fuar: Festiveworld İzmir 25 Ekim’de kapılarını açıyor!
İzmir'e yeni bir fuar: Festiveworld İzmir 25 Ekim’de kapılarını açıyor!