Karadağ'da hükümeti kurma görevi eski Maliye Bakanı Spajic'e verildi

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, 11 Haziran'da yapılan erken genel seçimlerin ardından, hükümet kurma görevini 2020-2022'de Maliye Bakanlığı yapan, Avrupa Şimdi Hareketi (PES) liderlerinden Milojko Spajic'e verdi.

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Milatovic, basın toplantısında, ülkedeki 18 siyasi yapıyla bir araya geldiğini ifade ederek Karadağ'da kurulması beklenen yeni hükümete yönelik açıklamalarda bulundu.

Tüm siyasi yapılarla görüşmeler sonrası hükümet kurma görevini, eski Maliye Bakanı, PES'li Spajic'e verdiğini dile getiren Milatovic, meclisin 90 gün içerisinde yeni hükümet kurma sürecini sonlandırması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Milatovic, 81 milletvekilli mecliste, önerilen hükümetin onaylanması için 41 oyun yeterli olduğunu anımsattı.

Spajic'in aralarında PES'in 24, Boşnak Partisi'nin (BS) 6 milletvekilinin de olduğu 44 milletvekili tarafından desteklenmesini beklediklerini kaydeden Jakov Milatovic, 13 milletvekili olan Karadağ'ın Geleceği İçin Koalisyonunun ise Spajic'e destek verip vermeme kararını, hükümet kurma görüşmeleri sürecinde alacağını dile getirdi.

Spajic'den ve hükümet kurulmasına ilişkin müzakerelere katılan tüm taraflardan sorumluluk beklediğini aktaran Milatovic, hükümeti kuracak olanının parlamento çoğunluğu olacağını ifade etti.

Karadağ'da erken genel seçim

Ülkede 11 Haziran'da yapılan erken genel seçimlerinde, Milatovic'in parti liderlerinden olduğu PES 24, BS ise 6 milletvekili ile mecliste yer almıştı.​​​​​​​

Sosyalistlerin Demokratik Partisi (DPS) ve partnerleri Karadağ Liberal Partisi (LP), Arnavut İttifakı ve Sosyal Demokratların (SD) oluşturduğu koalisyon, 21 milletvekiliyle mecliste ikinci sırada yer almıştı.

Karadağ'ın Geleceği İçin Koalisyonu 13, Demokrat Parti ve URA Halk Hareketi Koalisyonu 11, Sosyalist Halk Partisi ve DEMOS Koalisyonu 2, Arnavut Forumu 2, Arnavutlar Birliği 1 ve Hırvat Halk İnisiyatifi (HGI) 1 milletvekilini meclise sokmayı başarmıştı.

Karadağ'ı erken seçime götüren süreç

Karadağ'da Dritan Abazovic başbakanlığındaki hükümetin 20 Ağustos 2022'de güvenoyu alamaması üzerine başlayan yeni hükümet kurma süreci siyasi krize dönüşmüştü.

Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye ile ülkedeki Sırp Kilisesi'ne "resmi statü" kazandırmak için imzaladığı "temel anlaşma" ile tartışmalara neden olan Abazovic liderliğindeki hükümet, Karadağ Meclisinde yapılan oylama sonucu düşmüştü.

Ülkedeki Sırp yanlısı partiler, eski Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'e yeni hükümeti kurmak için Sırp siyasi Miodrag Lekic'in ismini iletirken Djukanovic, gerekli şartları yerine getirmediği gerekçesiyle hükümet kurma görevini Lekic'e vermeyi reddetmişti.

Djukanovic, Karadağ Meclisinde 2 kez oylanan ve cumhurbaşkanının hükümetin kurulması sürecindeki yetkilerini kısıtlayan yasayı imzalamış, Karadağ Meclis Başkanı Danijela Djurovic, Lekic'in hükümeti kurmakla görevlendirildiğini açıklamıştı.

Lekic, çoğunluğun desteğini alamamış ve yeni hükümetin kurulabilmesi için tanınan süre sona ermişti. Bu sürecin ardından Djukanovic 16 Mart'ta meclisi feshettiğini açıklamıştı.