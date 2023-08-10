Cemal Enginyurt'tan Akit yazarı Karahasanoğlu'na ağır hakaretler! Selam kavgasında ortalık toz tuman

Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Allah'ın selamı için “Ben Türk'üm. Ben günaydın derim" dedi. Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu 'Cemal sen Türk müsün?' diye tepki gösterdi. Enginyurt'un cevabı ise çok ağır oldu.

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CHP listelerinden seçilen Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, geçtiğimiz gün TBMM kürsüsünden Allah’ın selamını “Ben Arap mıyım?” diye hedef alarak “Ben Türk'üm. Ben günaydın derim” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu da dün “Cemal, sen Türk müsün!” başlığıyla bir yazı yazarak Cemal Enginyurt’u eleştirdi.

Cemal Enginyurt, Ali Karahasanoğlu’nun yazısına, bugün X hesabından yaptığı hakaretvari paylaşımla cevap verdi.

"akİT isimli paçavranın çukur tipi"

Enginyurt “akİT isimli paçavranın çukur tipi “Cemal sen Türk'müsün” diye güya yazı yazmış. Evet ben Türküm, Türk oğlu Türküm. İsmim Arapça Cemal'miş, niye değiştirmemişim. Büyükler öyle isim vermiş, ben ise oğluma Alptürk ismini verdim. Arap seviciliği İslam dini değildir. İnadına günaydın.” diye yazdı.