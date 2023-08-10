Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin kentsel dönüşüm eleştirilerine yanıt: İş bilmezlik değil, halk düşmanlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'ne konuştu. Erdoğan, "CHP ve şürekasının, kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde, iş bilmezlik değil, halk düşmanlığı vardır." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'nde konuştu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Öncelikle dün Pençe Kilit bölgesinde operasyonlar sırasında çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine baş sağlığı diliyorum.

Depremde hasar gören illerimizde şehir meydanlarını hükümet olarak yapacağız. Böylece her şehrimize asırlar boyu yaşayacak bir merkez kazandırmış olacağız.

15 Ağustos'a kadar çadırda kalanları konteynere yerleştireceğiz

Şu ana kadar 180 bin konutun ihalesi yapıldı. Yerinde dönüşüm projesini başlattık. Hibe ve uygun şartlarda kredi desteği içeren porjemiz büyük bir teveccüh ile karşılandı. Yerinde dönüşüm ile sadece inşaatlar hızlanmayacak; istihdam artacak, konutlar daha az maliyetle hayata geçirilecek. Depremin yıktığı şehirlerimizi daha ferah bir şekilde inşa edeceğiz. 15 Ağustos'a kadar çadırda kalanları konteynere yerleştireceğiz.

TOKİ alnının akıyla çıktı

1 milyon 200 bin proje üretti TOKİ. Okul, hastane ve kamu kurumlarını TOKİ eliyle inşa ettik. TOKİ binaları ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmadı, TOKİ alnının akı ile çıktı depremden.

CHP hep karşımıza dikildi

Bu süreçte Türkiye'deki sığ muhalefet anlayışının ülkemize ödettiği bedelleri görme fırsatı bulduk. Ne zaman adım atsak CHP hep karşımıza dikildi. Takoz koyan bu ekip doğrudan insan hayatını ilgilendiren bu meseleyi bile engellemeye kalktı. Kentsel dönüşüme rantsal dönüşüm diyerek projelere kara çaldılar. Kendileri ile aynı ideolojiye sahip meslek kuruluşları ile projeleri mahkemeye götürdüler.

CHP ve şürekasının, kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde, iş bilmezlik değil, halk düşmanlığı vardır.

Bedava ev vaat ederken depremzedeleri kapı dışarı ettiler

Bunların gözünde seçmen ancak tıpış oy verdiği zaman insandır. Diğer türlü millete nasıl baktıklarını 14 Mayıs sonrası gördük. Öncesinde bedava ev vaat ediyorlarken sonrasında vatandaşı sığındıkları evlerden kapı dışarı ettiler. Depremzedelere olmadık hakaret ettiler. Yüreği yaralı insanları hedef aldılar. Pek çok ahlaksızlığı sergilediler. 28 Mayıs'tan sonra da mağdur ettikleri kardeşlerimizden özür dilemediler. Bunları unutmayacağız. Sandıktan istedikleri sonuç çıkmadı diye afetzedelere zulmedenleri afişe etmeyi sürdüreceğiz. Bu takoz zihniyete rağmen yaptık ne yaptıysak.

Türkiye genelinde 6,5 milyon konutu süratle dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunu tamamladığımızda şehirlerimiz hem güzelleşecek hem depreme hazır hale gelecek.