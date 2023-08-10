Yozgat'ta hasat edilen lavantadan yağ, sabun, krem ve kolonya üretiliyor!

YOZGAT'ın Çekerek ilçesinde, Orman Genel Müdürlüğünce barajdaki yarımadada 250 dekarda kurulan lavanta bahçesinde hasat edilen ürünlerden yağ, sabun, krem ve kolonya elde ediliyor.

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Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın önerdiği "yerelden kalkınma modeli" kapsamında Çekerek Barajı'ndaki yarımadada 2019'da kurulan lavanta bahçesi mor ve yeşil rengiyle vatandaşın ilgisini çekerken, hasat edilen bitkiden yağ, sabun, krem ve kolonya üretiliyor.

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, gazetecilere, belediye bünyesinde tıbbi ve aromatik bitkiler işleme tesisi kurduklarını söyledi.

Türkiye'de 250 dekarlık tek parselde kurulan en büyük lavanta bahçelerinden birine sahip olduklarını belirten Çakır, "Hasat ettiğimiz lavantanın yağını kurduğumuz tesiste çıkarmaya başladık. Elde edilen yağı kozmetik ve deterjanda kullanarak bazı ürünler de üretmeye başladık. Sabun, kolonya ve krem üretimiyle ilgili bölümlerimiz var." dedi.

Çakır, lavanta bahçesiyle bölgede arıcılığı geliştirmek istediklerini dile getirerek, "Köylümüze, vatandaşlarımıza yeni ufuklar açmak, yeni fikirler vermeyi amaçlıyoruz. Tıbbi ve aromatik bitkilerden yeterince istifade edemiyoruz. Lavanta bizim lokomotif ürünümüz olacak. Lavantanın yanında biberiye, kekik, tıbbi nane gibi pek çok çeşit ürünü işleyeceğiz." diye konuştu.

Öte yandan adeta açık hava stüdyosuna dönüşen alan, düğün hazırlığı yapan çiftler başta olmak üzere fotoğraf tutkunlarından da ilgi görüyor.