BIST 7.746
DOLAR 27,04
EURO 29,83
ALTIN 1.671,25
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yozgat'ta hasat edilen lavantadan yağ, sabun, krem ve kolonya üretiliyor!

Yozgat'ta hasat edilen lavantadan yağ, sabun, krem ve kolonya üretiliyor!

YOZGAT'ın Çekerek ilçesinde, Orman Genel Müdürlüğünce barajdaki yarımadada 250 dekarda kurulan lavanta bahçesinde hasat edilen ürünlerden yağ, sabun, krem ve kolonya elde ediliyor.

Abone ol

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın önerdiği "yerelden kalkınma modeli" kapsamında Çekerek Barajı'ndaki yarımadada 2019'da kurulan lavanta bahçesi mor ve yeşil rengiyle vatandaşın ilgisini çekerken, hasat edilen bitkiden yağ, sabun, krem ve kolonya üretiliyor.

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, gazetecilere, belediye bünyesinde tıbbi ve aromatik bitkiler işleme tesisi kurduklarını söyledi.

Türkiye'de 250 dekarlık tek parselde kurulan en büyük lavanta bahçelerinden birine sahip olduklarını belirten Çakır, "Hasat ettiğimiz lavantanın yağını kurduğumuz tesiste çıkarmaya başladık. Elde edilen yağı kozmetik ve deterjanda kullanarak bazı ürünler de üretmeye başladık. Sabun, kolonya ve krem üretimiyle ilgili bölümlerimiz var." dedi.

Çakır, lavanta bahçesiyle bölgede arıcılığı geliştirmek istediklerini dile getirerek, "Köylümüze, vatandaşlarımıza yeni ufuklar açmak, yeni fikirler vermeyi amaçlıyoruz. Tıbbi ve aromatik bitkilerden yeterince istifade edemiyoruz. Lavanta bizim lokomotif ürünümüz olacak. Lavantanın yanında biberiye, kekik, tıbbi nane gibi pek çok çeşit ürünü işleyeceğiz." diye konuştu.

Öte yandan adeta açık hava stüdyosuna dönüşen alan, düğün hazırlığı yapan çiftler başta olmak üzere fotoğraf tutkunlarından da ilgi görüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Görenler şaşkına döndü! Kamyonet cayır cayır yandı inekler istifini bozmadan oturdu
Görenler şaşkına döndü! Kamyonet cayır cayır yandı inekler istifini bozmadan oturdu
Hüseyin Eroğlu: Sivasspor deplasmanından galibiyetle dönmek istiyoruz
Hüseyin Eroğlu: Sivasspor deplasmanından galibiyetle dönmek istiyoruz
Emine Ün sevgilisi Ayk Karakulakyan kimdir, ne iş yapıyor? Ayrıldılar kada karııştıran paylaşım
Emine Ün sevgilisi Ayk Karakulakyan kimdir, ne iş yapıyor? Ayrıldılar kada karııştıran paylaşım
Irak'tan bir şehit haberi daha geldi! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı
Irak'tan bir şehit haberi daha geldi! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı
Mersin'de acı kaza! Motosikletli sürücü ölüme gitti
Mersin'de acı kaza! Motosikletli sürücü ölüme gitti
ECOWAS Nijer'deki darbeyi görüşmek üzere bugün toplanıyor!
ECOWAS Nijer'deki darbeyi görüşmek üzere bugün toplanıyor!
Erzurumlu gençler, geliştirdikleri roketle Türkiye şampiyonu oldu!
Erzurumlu gençler, geliştirdikleri roketle Türkiye şampiyonu oldu!
Nijer'deki cunta yeni kabineyi açıkladı!
Nijer'deki cunta yeni kabineyi açıkladı!
Adana'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı, hurdaya döndü!
Adana'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı, hurdaya döndü!
İsmail Ustaoğlu kimdir, aslen nereli? Nerenin valisi oldu?
İsmail Ustaoğlu kimdir, aslen nereli? Nerenin valisi oldu?
Bilim insanları artık emin: Mars'ın dönüşü 'tuhaf' bir şekilde hızlanıyor
Bilim insanları artık emin: Mars'ın dönüşü 'tuhaf' bir şekilde hızlanıyor
Saat verildi! Çok fena geliyor dikkatli olun
Saat verildi! Çok fena geliyor dikkatli olun