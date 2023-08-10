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ECOWAS Nijer'deki darbeyi görüşmek üzere bugün toplanıyor!

ECOWAS Nijer'deki darbeyi görüşmek üzere bugün toplanıyor!

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) bugün Nijer’de ordunun yönetime el koymasının ardından ülke için izlenecek yolu görüşmek üzere Nijerya’nın başkenti Abuja’da acil olarak bir araya geliyor.

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Nijer’de 26-27 Temmuz tarihleri arasında ordunun yönetime el koymasının ardından Afrika ülkelerinin güvenlik endişeleri sürüyor. Nijer’de cunta yönetimi 21 bakandan oluşan yeni kabineyi açıklamasının ardından Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Nijer’deki durumu görüşmek üzere Nijerya’nın başkenti Abuja’da acil bir toplantı düzenleyeceklerini duyurdu. Acil toplantıda bir araya gelmesi beklenen üye ülkelerin temsilcilerinin Nijer’deki siyasi durumun yeniden ele alınması, ülkede izlenecek yolun belirlenmesi ve ECOWAS’ın Nijer’deki devrik hükümet hakkında alınacak önemli yeni kararların görüşülmesi planlanıyor.

Ültimatom verilmişti

Nijer’deki cunta yönetimine devrik lider Mohamed Bazoum’un serbest bırakılması için verilen sürenin dolmasıyla ECOWAS tarafından Nijer’e yapılacak dış bir askeri müdahale ihtimali artarken, Mali’de 2020 yılında ve Burkina Faso’da ise 2022 yılında iktidara gelen cunta liderleri, yaptıkları açıklamalarla ECOWAS’ın Nijer’e yapacağı askeri müdahalesini savaş ilanı sayacakları konusunda uyarmıştı.

ECOWAS’ın amacı

ECOWAS’ta üye ülkelerde halkın refahını arttırmak, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınma sağlamak, bölge içinde işbirliğini geliştirmek, bütünleşmeyi sağlamak, malların, hizmetlerin ve insanların serbest dolaşımı ile topluluk dışından yapılan ithalatta ortak gümrük tarifesi uygulanmasını öngören ortak pazar ve ortak para birimine sahip bir ekonomik ve siyasi birlik kurmak amaçlanıyor. Üye ülkeler arasında Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine, Gine Bissau, Liberya, Mali, Nijer, Nijerya, Senegal, Sierra Leone, Togo ve Yeşil Burun Adaları yer alırken Türkiye, birliğe Mayıs 2005’ten bu yana Abuja Büyükelçiliği kanalıyla gözlemci statüsünde akredite olarak yer alıyor.

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