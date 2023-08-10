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Selçuk Aslan kimdir, aslen nereli? Düzce Valisi Selçuk Aslan hayatı, görevleri

Selçuk Aslan kimdir, aslen nereli? Düzce Valisi Selçuk Aslan hayatı, görevleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile Valiler Kararnamesi yayımlandı ve 57 ilin valisi değişti. Buna göre Selçuk Aslan, Düzce Valisi olarak atandı. Bu sıcak gelişme sonrasında Selçuk Aslan'ın hayatı ve önceki görev yerleri de merak edildi. Peki Selçuk Aslan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ve onayı ile Valiler Kararnamesi yayımlandı, 57 ilin valisi değişti. Bu son gelişmeye göre Selçuk Aslan, Düzce Valisi olarak atandı. Bu gelişmenin ardından Düzce Valisi olan Selçuk Aslan'ın da hayatı merak konusu oldu. Aslen Kırşehir doğumlu olan Selçuk Aslan şu anda 45 yaşında. 

Selçuk Aslan kimdir?

Düzce'ye vali olarak atanan Selçuk Aslan, 1978 yılında Kırşehir'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kırşehir'de tamamlayan Aslan, yüksek öğrenimini 1998'de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlayarak lisansüstü çalışmalara başladı. Yüksek Lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Bilim Dalında "Kovancılar'ın Sosyal Yapısı" konulu tezinin kabulü ile bitirdi. Memuriyet hayatına 2000 yılında Maliye Bakanlığında başlayan Aslan, Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanarak 27 Aralık 2001 tarihinde Edirne ilinde Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Kaymakam adaylığı döneminin sonunda katıldığı 89. Dönem Kaymakamlık Kursunu dönem birincisi olarak tamamlayarak Kayseri ili Tomarza ilçesi Kaymakamlığına asaleten atandı.

Daha sonra sırasıyla; Kayseri-Tomarza Kaymakamı, Bingöl-Yayladere Kaymakamı, Elazığ-Kovancılar Kaymakamı, Rize-Pazar Kaymakamı, Çorum-Osmancık Kaymakamı, Mülkiye Müfettişi olarak görev yaptı. Vali Aslan, evli ve iki çocuk babasıdır.

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