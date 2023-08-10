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Bayern Münih'ten Harry Kane bombası! 100 milyon euro

Bayern Münih'ten Harry Kane bombası! 100 milyon euro

İngiliz ekibi Tottenham'da forma giyen Harry Kane'in transferi için Bayern Münih 100 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

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Bayern Münih, Harry Kane transferinde mutlu sona ulaştı.

The Athletic'e göre Alman devi, İngiliz oyuncu için Tottenham ile anlaşmaya vardı. Bayern Münih, tecrübeli golcü için Londra ekibine 100 milyon euro bonservis ödeyecek.

İngiliz oyuncu, sezon başlamadan transfer konusunun halledilmesini Tottenham yönetimine bildirmişti. Kontratının bitmesine 1 yıl kalan Harry Kane, artık Bayern Münih forması giyecek.

Harry Kane, Bayern Münih'te yıllık 29 milyon euro kazanacak. (NTVSpor)

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