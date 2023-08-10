Kırklareli'nde polis ekipleri 53 kaçak göçmen yakalandı!

Kırklareli'de İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 53 kaçak göçmen yakalandı.

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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, Göçmen Kaçakçılığı suçlarıyla ilgili yürütülen planlı ve rutin kontrollerde, 2023 yılı 9 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında olan dönemde sürdürülen çalışmalarda “Göçmen Kaçakçılığı Yapmak” suçuna dair toplam 6 olay meydana geldi. Bu süreçte 11 şüpheli yakalanırken, 3 şüpheli tutuklandı.

Çalışmalarda; 4 Afganistan, 1 Bulgaristan, 4 Fas, 2 Gürcistan, 4 İran, 2 Özbekistan, 2 Pakistan, 26 Suriye, 1 Tunus, 4 Türkmenistan, 1 Uganda ve 2 Ukrayna olmak üzere toplam 53 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.