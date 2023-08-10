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Kırklareli'nde polis ekipleri 53 kaçak göçmen yakalandı!

Kırklareli'nde polis ekipleri 53 kaçak göçmen yakalandı!

Kırklareli'de İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 53 kaçak göçmen yakalandı.

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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, Göçmen Kaçakçılığı suçlarıyla ilgili yürütülen planlı ve rutin kontrollerde, 2023 yılı 9 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında olan dönemde sürdürülen çalışmalarda “Göçmen Kaçakçılığı Yapmak” suçuna dair toplam 6 olay meydana geldi. Bu süreçte 11 şüpheli yakalanırken, 3 şüpheli tutuklandı.

Çalışmalarda; 4 Afganistan, 1 Bulgaristan, 4 Fas, 2 Gürcistan, 4 İran, 2 Özbekistan, 2 Pakistan, 26 Suriye, 1 Tunus, 4 Türkmenistan, 1 Uganda ve 2 Ukrayna olmak üzere toplam 53 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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