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Dört büyük kulübün toplam borcu belli oldu! En fazla borcu olan...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dört büyük kulübün toplam borcu belli oldu! En fazla borcu olan...

Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da futbol şirketlerinin toplam borcu, 23 milyar 340 milyon liraya ulaştı. Geride kalan 2022-2023 sezonunu Trabzonspor 1 milyar 22 milyon lira, Galatasaray 952,3 milyon lira, Beşiktaş 680 milyon lira ve Fenerbahçe 652,7 milyon lira zararla kapattı.

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Dört kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen finansal durum raporlarına göre, 31 Mayıs 2023 itibarıyla en fazla borcu bulunan kulüp Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpte (Sportif AŞ), dernek ve diğer ilişkili şirketler/taraflar hariç toplam borç, 7,53 milyar lira.

Borç klasmanında ikinci sırada 6,16 milyar lirayla Fenerbahçe (Futbol AŞ) bulunuyor.

Beşiktaş'ın (Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ) borç hanesinde 5,89 milyar lira yazıyor.

Trabzonspor ise (Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ) 3,76 milyar liralık yükümlülükle karşı karşıya.

Dört büyüklerin borçları 31.05.2023 / milyar ₺
Galatasaray 7,53
Fenerbahçe 6,16
Beşiktaş 5,89
Trabzonspor 3,76
Toplam 23,34

Kulüplerin öz kaynakları negatifte

Dört kulüp toplam 23,34 milyar liralık yükümlülüğe karşın varlıklarını toplamda 15,67 milyar lira şeklinde gösterse de bağımsız denetçilerin raporlarındaki şerh dikkati çekiyor.

Denetçiler; kulüplerin varlık hesaplarında, ilişkili taraftan (Dernek veya bağlı şirketler) ticari olmayan alacakların yer aldığını ancak bu alacakların herhangi bir karşılığının bulunmadığını ve tahsil edilebilirliğine dair kanaat/görüş oluşmadığını belirtiyor.

Bu çerçevede kulüplerin 23,34 milyar liralık borcuna karşılık toplam varlıkları 7,25 milyar lira, öz kaynaklar toplamı ise -16,09 (negatif) milyar lira şeklinde çıkıyor.



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