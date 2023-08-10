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Yunus Sezer kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Nerenin valisi oldu, atama kararları

Yunus Sezer kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Nerenin valisi oldu, atama kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile Valiler Kararnamesi yayımlandı ve 57 ilin valisi değişti. Buna göre AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi oldu. Bu sıcak gelişme sonrası Edirne Valisi Yunus Sezer'in hayatı da merak konusu oldu. Peki Yunus Sezer kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Yunus Sezer önceki görevleri

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ve onayı ile Valiler Kararnamesi yayımlandı, 57 ilin valisi değişti. Bu son gelişmeye göre AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi oldu. Bu yeni gelişme sonrasında Edirne Valisi Yunus Sezer'in hayatı da merak edildi. Edirne Valisi Yunus Sezer aslen Erzurum İspir doğumlu ve 45 yaşında. 

YUNUS SEZER KİMDİR?

Yunus Sezer, 10 Nisan 1978 tarihinde Erzurum/İspir ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamladı. 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 2001 yılında Kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Edirne Valisi Vali Yunus Sezer, evli ve 3 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir. (Edirne) Lalapaşa Kaymakam Vekili, (İzmir) Beydağ Kaymakam Vekili, İngiltere'de yurtdışı stajı, (Giresun) Alucra Kaymakamı, (Sivas) Altınyayla Kaymakamı, Siirt Vali Yardımcısı, (Diyarbakır) Silvan Kaymakamı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Bakan Danışmanı, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı, Kırıkkale Valisi, görevlerinde bulundu. 11 Eylül 2021 tarih ve 2021/454 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı olarak atandı.

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