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Batman'da yüksek sıcaklık bal üretimini olumsuz etkiledi!

Batman'da yüksek sıcaklık bal üretimini olumsuz etkiledi!

BATMAN'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bal verimini olumsuz etkiledi.

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Hava sıcaklığının 40 derecenin üstünde olduğu Batman'da, 673 arıcı 58 bin arılı kovanda bal hasadına başladı. Geçen yıl 242 ton olan bal üretiminde bu yıl yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle yüzde 50'den fazla bir düşüş bekleniyor.

Batman Üniversitesi Sason Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Veysel Aydın, AA muhabirine, Batman'da bal hasadının başladığını, ancak yüksek sıcaklıklar nedeniyle bal veriminde düşüş gözlemlediklerini söyledi.

Arıcılığın iklim ve flora zenginliğine göre şekillenen bir hayvansal üretim olduğunu belirten Aydın, yüksek sıcaklıkların bölgede bu yıl erken başladığını ve mevsim normallerinin üzerine çıktığını kaydetti.

37 derecenin üstünde arıların çalışması yavaşlıyor

Yüksek sıcaklığın arı faaliyetinin durağanlaşmasına neden olduğunu ifade eden Aydın, "Arıların çalışması 10 derecenin altında ve 37 derecenin üzerinde yavaşlıyor. İlimizde de bu yıl yüksek sıcaklıklar arı faaliyetinin azalmasına, bitki örtüsünün kısa sürede kurumasına neden oldu. Bundan dolayı da verimde ciddi anlamda düşüşler meydana geldi." dedi.

Aydın, arazi gezileri ve çiftçi görüşmelerinde geçen yıla oranla rekoltede yüzde 50, kimi yerlerde yüzde 50'den daha fazla verimde bir düşüş yaşandığını tespit ettiklerini bildirdi.

Rekolte düşüklüğüne karşı bazı tedbirlerin alınabileceğini aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Belki bölgeye daha uygun arı ırkları, yüksek sıcaklıklara daha dayanıklı arı ırkları seçilebilir. Arıcılık faaliyetinin yapıldığı yerlerde kuraklığa dayanıklı ve uzun süre çiçeklenebilen bitki örtüsü arttırılabilir, çiftçilerimize teknik anlamda eğitimler verilebilir."

Batman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Çetin Doyar da sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde seyretmesi nedeniyle arılarda çalışmanın yavaşladığını, bunun da bal üretimine yansıdığını aktardı.

İlde gezgin arıcılık yapanların hava sıcaklıklarının yükselmesi nedeniyle arılarını doğu illerine kaydırdığını anlatan Doyar, "Ancak arısını götürmeyen üreticilerimiz var. Bu üreticiler, bitki florasının kuruması ve tarlalarda ekili tütün ve pamuğun arı faaliyetine katkı sağlamaması nedeniyle verimde düşüş yaşadı." dedi.

Batman'da resmi olarak 673 arıcının bulunduğunu, bunların toplam 58 bin arılı kovanda üretim yaptığını bildiren Doyar, geçen yıl hasatta 242 ton bal üretildiğini, bu yıl ise büyük bir düşüş beklediklerini belirtti.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 40 yıldır arıcılık yapan Bedrettin Can ise bu yıl bal veriminin çok az olduğunu dile getirdi.

Can, "115 adet arılı kovanım var. Bal sağımı yaptım ve her kovandan 500 gram bal aldım. Bu arılardan en az 300 kilogram bal almam gerekirdi. 115 kovandan 55 kilogram bal elde ettim." diye konuştu.

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