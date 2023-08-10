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Trafik magandası aşırı hız yaptı, kurallara uymadı! 13 yaşındaki bisikletli kız çocuğuna çarptı

Trafik magandası aşırı hız yaptı, kurallara uymadı! 13 yaşındaki bisikletli kız çocuğuna çarptı

Eskişehir'de aşırı sürat yaptığı ve kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil sürücüsü bisikletli kız çocuğuna çarptı. Meydana gelen kazada 13 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, dün akşam saat 22.30 sularında Tepebaşı İlçesi Çamlıca Mahallesi’nde Ulusal Egemenlik Bulvarı ile Birlik Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir araç bisikletiyle karşıdan karşıya isteyen 13 yaşındaki kız çocuğuna çarptı.

Sürücü, kız çocuğunun aniden önüne fırladığını iddia ederken, çevredeki vatandaşlar aracın çok hızlı geldiğini ve kırmızı ışıkta geçtiğini öne sürdü. Çarpışmanın etkisiyle bisikletinin arka tekeri yamulan küçük kız yere savrulurken, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Yaralı çocuk 112 Acil Servis ekipleri tarafından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldıktan sonra küçük kızın olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza yapan otomobil ise trafik ekiplerinin olay yerini fotoğraflamasından sonra çevredeki vatandaşların yardımıyla ittirilerek kenara çekildi.

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