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Adana'da 8 dönüm buğday hasat edilemeden yandı!

Adana'da 8 dönüm buğday hasat edilemeden yandı!

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde bir çiftçinin 8 dönüme ekilen buğdayı hasat edilemeden yandı.

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İlçeye bağlı Tozlu köyünde Müslüm Elibol’a ait 8 dönüme ekilen buğday tarlasında çevrede yakılan anızdan dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün tarlayı kapladı. Çevredeki vatandaşlar mahsulün tamamen yanmaması ve diğer tarlalara sıçramaması için müdahale etti. Birçok köylü de eline kazma kürek alarak yangını söndürmek için tarlaya akın etti.

Bu arada haber verilen itfaiye ekipleri de tarlaya gelip yangına müdahale etti. Bu arada tarla yanı başında bulunan ve Hikmet Altunok’a ait arılar da yanmaktan son anda kurtuldu. Tarladaki yangın diğer tarlalara sıçramadan söndürüldü. Ancak Elibol’un 8 dönüme ekili buğdayı tamamen yandı.

Elibol’un oğlu Müslüm Elibol, babasının 8 dönüm buğday tarlasının tamamen yandığını, bir yıl boyunca verdiği emeğin kül olduğunu söyledi. Arıcı Hikmet Altunok ise arılarının yanmaktan son anda kurtulduğunu söyledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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