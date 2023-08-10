BIST 7.680
DOLAR 27,04
EURO 29,80
ALTIN 1.669,52
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şanlıurfa'da otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti!

Şanlıurfa'da otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti!

Şanlıurfa'da otomobilinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesi kavşağında yaşandı. Arabasıyla seyir halinde olan Murat Yalçın, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada tedavi altına alına şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybederken güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bartın'da çay ocağında tartışma: 20 yaşındaki genç yok yere canından oldu
Bartın'da çay ocağında tartışma: 20 yaşındaki genç yok yere canından oldu
Polisten kaçarken kaza yapan taksinin sürücüsü alkollü ve ehliyetsiz çıktı!
Polisten kaçarken kaza yapan taksinin sürücüsü alkollü ve ehliyetsiz çıktı!
Gaziantep'te uyuşturucu tacirleri dedektör köpekten kaçamadılar! 8 kilo skunk ele geçirildi
Gaziantep'te uyuşturucu tacirleri dedektör köpekten kaçamadılar! 8 kilo skunk ele geçirildi
3 aylar ne zaman başlıyor 2024 Recep ayı ne zaman başlayacak?
3 aylar ne zaman başlıyor 2024 Recep ayı ne zaman başlayacak?
Düğün evinde ikram edildi! Hepsi aynı şikayetle hastaneye koştu
Düğün evinde ikram edildi! Hepsi aynı şikayetle hastaneye koştu
Kırklareli'nde altın ararken kazdıkları kuyuya giren 3 kişiden 1'i öldü!
Kırklareli'nde altın ararken kazdıkları kuyuya giren 3 kişiden 1'i öldü!
Denizli'de korkunç kaza! Seyir halindeyken alev alan araç şarampole devrildi
Denizli'de korkunç kaza! Seyir halindeyken alev alan araç şarampole devrildi
İsrail güçleri Batı Şeria’da bir Filistinliyi öldürdü!
İsrail güçleri Batı Şeria’da bir Filistinliyi öldürdü!
Fuat Uğur 'Ümit Özdağ'ın o zaman yayınlamadığım itirafı' deyip paylaştı
Fuat Uğur 'Ümit Özdağ'ın o zaman yayınlamadığım itirafı' deyip paylaştı
2024 Ramazan ayı başlangıç tarihi! 2024 Ramazan Bayramı ne zaman?
2024 Ramazan ayı başlangıç tarihi! 2024 Ramazan Bayramı ne zaman?
Futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
Futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
Konya'da bir sürücü "Gözüm karardı" dedi aracıyla parka daldı!
Konya'da bir sürücü "Gözüm karardı" dedi aracıyla parka daldı!