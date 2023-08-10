Şanlıurfa'da otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti!

Şanlıurfa'da otomobilinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesi kavşağında yaşandı. Arabasıyla seyir halinde olan Murat Yalçın, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada tedavi altına alına şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybederken güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.