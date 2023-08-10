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2024 Ramazan ayı başlangıç tarihi! 2024 Ramazan Bayramı ne zaman?

2024 Ramazan ayı başlangıç tarihi! 2024 Ramazan Bayramı ne zaman?

2024 yılı Ramazan Bayramı ve Ramazan ayı vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Yeni yılda oruç ibadetinin idrak edildiği ramazan ayının ne zamana denk geldiğini merak eden vatandaşlar, bu ayın tarihini Diyanet açıklamaları ile araştırıyor. İşte, 2024 Ramazan ayı başlangıç tarihi...

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Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 2024 Ramazan ayının başlangıç tarihine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Regaip Kandili ile karşılanan üç aylar, oruç ayı da olarak bilinen 11 ayın sultanı ramazan ile uğurlanacak. Peki, 2024 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlar?

Ramazan'ın birinci günü 2024'de Mart ayına denk geliyor.

Ramazan gelecek sene 11 Mart günü başlayacak.

2024 Ramazan bayramı ne zaman?

Gelecek yıl yani 2024'de Ramazan Bayramı 10 Nisan tarihinde idrak  edilemeye başlanacak.

Ramazan ayının bereketi, önemi

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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