Son seçimi bilen Betimar'dan İstanbul anketi: Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı kaç çıktı?

Seçimleri bilen araştırma şirketi Betimar'ın yerel seçimler için yaptığı İstanbul anketini Abdulkadir Selvi, köşesine taşıdı. Ankete katılanların yüzde 38.7’si yeni seçimde de 'Ekrem İmamoğlu’na oy veririm' dedi.

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Seçim yenilgisinin ardından değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'de genel başkanlık için adı geçen İmamoğlu'nun rotayı yeniden İBB adaylığına kırdığı söyleniyor.

Peki Peki, İmamoğlu İstanbul’a aday olursa kazanabilecek mi? İstanbul seçmeni İmamoğlu’nu başarılı buluyor mu?

Son seçimlerin nokta atışı bilen kamuoyu araştırma şirketi Betimar 31 Temmuz-2 Ağustos arasında 3 bin kişiyle yaptığı anket yaptı. Araştırma sonuçlarını Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yazısında paylaştı.

Selvi'nin aktardığına göre; "İmamoğlu’nu başarılı buluyor musunuz?” sorusuna, ankete katılanların yüzde 35.9’u “Başarılı” yanıtını verdi.

“Başarısız” diyenlerin oranı ise yüzde 40.5 oldu. “Ne başarılı ne başarısız” diyenler yüzde 12 çıkarken, “Cevap yok” diyenlerin oranı yüzde 11.6 çıktı.

Ankete katılanların yüzde 38.7’si yeni seçimde de Ekrem İmamoğlu’na oy veririm dedi.

“Oy vermem” diyenlerin oranı yüzde 43.6 çıktı. Bu oranın da “İmamoğlu başarısız” diyenlerden 3.1 puan fazla olduğu görüldü.

Abdülkadir Selvi'nin yazısının tamamı