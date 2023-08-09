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Almanya'dan Rusya'yla ilgili duyuru: Bir Alman tutuklandı!

Almanya'dan Rusya'yla ilgili duyuru: Bir Alman tutuklandı!

Almanya'da Rus istihbaratı için casusluk yaptığı suçlamasıyla Alman vatandaşı Thomas H'nin tutuklandığı duyuruldu.

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Zanlının iş yerinde ve evinde aramalar yapıldığı kaydedilen açıklamada, Thomas H'nin yabancı bir istihbarat servisi için çalışmakla suçlandığı aktarıldı.

RUS İSTİHBARATINA CASUSLUK YAPAN ALMAN VATANDAŞI TUTUKLANDI

Thomas H'nin, Alman Silahlı Kuvvetlerinin Ekipman ve Bilgi Teolojileri Dairesinde çalıştığı belirtilen açıklamada, zanlının, mayıstan sonra birkaç kez Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu ve Berlin Büyükelçiliği'ne başvurarak işbirliği teklif ettiği ifade edildi.

Açıklamada, bu çerçevede zanlının, Rus istihbarat servisine iletilmek üzere mesleki faaliyetleri sırasında elde ettiği bilgileri paylaştığı kaydedildi.

Thomas H'nin bugün hakim karşısına çıkarılarak tutuklandığı duyuruldu.

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