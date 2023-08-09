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Salih Uçan'dan yeni sözleşme yanıtı

Salih Uçan'dan yeni sözleşme yanıtı

Beşiktaş'ın yetenekli orta saha oyuncusu Salih Uçan, 2024 yılında bitecek sözleşmesi hakkında, "Kontratımla ilgili haklının acelesi yoktur. Sabırlıyız, bekliyoruz" dedi.

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Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Neftçi Bakü ile oynayacağı maç öncesinde basın toplantısında konuştu.

"Beşiktaş için her şeyi yapmak istiyorum"

29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş için elimden geleni her şeyi yapmak istiyorum. Her maç çok zor. Geçen sene kupadan örnek vereyim; kupa maçında 2-0 geriye düştük ama kazandık. Konyaspor maçımız var 2-0 öndeydik ama berabere bitti.

"Sabırlıyız, bekliyoruz"

Milli futbolcu sözleşmesi ile alakalı gelen soruya ise "Kontratımla ilgili haklının acelesi yoktur. Sabırlıyız, bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Salih Uçan'ın basın mensuplarına verdiği bu yanıt yönetimden yeni sözleşme istediği yönünde yorumlandı.

Sözleşmesi sona erecek

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Salih Uçan'ın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Milli futbolcu, 2021-2022 yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan ayrılarak siyah-beyazlı takıma transfer olmuştu. Beşiktaş formasıyla 49 maça çıkan orta saha oyuncusu 3 gol 7 asist ile mücadele etti.

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