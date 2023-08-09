BIST 7.601
DOLAR 27,00
EURO 29,66
ALTIN 1.663,97
HABER /  GÜNCEL

Erdoğan'dan, MGK'ya son kez katılan komutanlara hediye

Erdoğan'dan, MGK'ya son kez katılan komutanlara hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına son kez katılan komutanlara hediye takdim etti.

Abone ol

Erdoğan başkanlığındaki MGK, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Toplantı başlamadan önce Erdoğan, son kez MGK toplantısına katılan, 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Alper Eser'e saat ve çini hediye etti.

Musa Avsever, burada yaptığı konuşmada, askerliğe 1971 yılında başladığını, bu şura ile emekliliğe ayrıldığını belirterek, "Bir askerin gelebileceği en üst seviyeye geldim. Teşekkür ederim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada duygulanan Avsever'e sarılarak "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık. Sağ ol" dedi.

Orgeneral Atilla Gülan da TSK'ya 47 sene hizmet verdiğini ifade ederek, Avsever'en kendisinden daha fazla hizmetinin olduğunu söyledi.

Görevini en üst düzeyde bıraktığı için onurlu ve gururlu olduğunu dile getiren Gülan, destekleri için Erdoğan'a teşekkür etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan'a "üstün hizmet madalyası" takdim etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan'a "üstün hizmet madalyası" takdim etti
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi! Bildiride terör vurgusu
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi! Bildiride terör vurgusu
DSÖ: Sudan'da nüfusun yüzde 40'ından fazlası açlık çekiyor
DSÖ: Sudan'da nüfusun yüzde 40'ından fazlası açlık çekiyor
Cüneyt Çakır, Gürcistan'da MHK Başkanlığına getirildi
Cüneyt Çakır, Gürcistan'da MHK Başkanlığına getirildi
Fransa'da engellilerin kaldığı konuttaki yangında 11 kişi öldü
Fransa'da engellilerin kaldığı konuttaki yangında 11 kişi öldü
Sicilya açıklarında 3 deniz altı yanardağı keşfedildi
Sicilya açıklarında 3 deniz altı yanardağı keşfedildi
Ferdi Kadıoğlu: Kupalar kazanmak istiyoruz
Ferdi Kadıoğlu: Kupalar kazanmak istiyoruz
21 kişiye mezar olan Gölgeler Apartmanı'nın betonunda dere kumu ve çakıl kullanılmış
21 kişiye mezar olan Gölgeler Apartmanı'nın betonunda dere kumu ve çakıl kullanılmış
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan CHP'nin Meclisi olağanüstü toplantıya çağırmasına tepki
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan CHP'nin Meclisi olağanüstü toplantıya çağırmasına tepki
Savaştan kaçan 4 milyon 700 bin Ukraynalı halen AB’de geçici koruma altında!
Savaştan kaçan 4 milyon 700 bin Ukraynalı halen AB’de geçici koruma altında!
Edirne'de jandarma ekiplerinden dev kaçakçılık operasyonu!
Edirne'de jandarma ekiplerinden dev kaçakçılık operasyonu!
Hatay'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale başladı
Hatay'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale başladı