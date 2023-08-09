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Edirne'de jandarma ekiplerinden dev kaçakçılık operasyonu!

Edirne'de jandarma ekiplerinden dev kaçakçılık operasyonu!

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde üç operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda toplam piyasa değeri yaklaşık 510 bin lira olan 5 adet oyun konsolu, 20 adet konsol kolu, 190 paket sigara, 1 adet Android cep telefonu, 180 litre kaçak içki, 576 adet havai fişek, 11 çuval/valiz içerisinde 884 adet giyim eşyası, 100 adet elektronik sigara ve 10 paket kaçak çay ele geçirildi. Operasyonlarda şüpheli 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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