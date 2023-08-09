Gana, yeşil enerjiye geçiş için lityum endüstrisini geliştirecek!

Batı Afrika ülkelerinden Gana, yeşil enerjiye geçiş için ülkedeki lityum endüstrisini geliştirmek üzere "Yeşil Mineraller" politikasını onayladı.

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Arazi ve Tabii Kaynaklar Bakanı Samuel Jinapor, Bakanlar Kurulu'nun, ülkede yeşil enerjiye geçiş için lityum endüstrisini geliştirmek üzere hazırlanan "Yeşil Mineraller" politikası belgesini onayladığını açıkladı.

Gana'nın kaynaklarını mümkün olduğunca en iyi şekilde kullanacak düzeyde faaliyet göstermeye çalıştığını söyleyen Jinapor, "Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan bu politika, ülkede üretilen tek bir lityum hacminin bile ham haliyle ihraç edilmesine izin verilmemesini gerektiriyor." dedi.

Afrika'nın en büyük altın üreticilerinden biri olan Gana, aynı zamanda manganez, grafit ve kobalt gibi "yeşil mineraller" olarak adlandırılan diğer maden yataklarına sahip.

Ekonomisini karbondan arındırmak isteyen ülkelerin yeşil enerji dönüşümü için enerji, ulaşım ve elektrik sektöründe kullandığı bakır, lityum karbonat ve nikel gibi kritik minerallere olan talep artıyor.

Gana'nın, lityum endüstrisini geliştirme kararı Batılı ülkelerin temiz enerjiye geçiş için gereken kritik minerallerin tedarikini güvence altına almak adına yarıştığı bir döneme denk geliyor.