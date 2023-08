İsmail Kartal'dan Lincoln Henrique açıklaması! Okan Buruk'a flaş cevap: Bunlar küçük söylemler...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Maribor maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Maribor ile yapacakları maç öncesi basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kartal, Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin ara transfer dönemine kadar dondurulduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın basın toplantısında yaptığı açıklamalar şöyle;

"En doğru çalım sahada atılır, transferde değil"

'Ben rakibim istiyor diye hiçbir zaman bir oyuncuyu transfer ettirmem. 'Çalım atıldı' ifadelerini doğru bulmuyorum, en doğru çalım sahada atılır. Bu işin ekonomik boyutu var, bunlar Türkiye şartlarında çok yüksek rakamlar. Cengiz Ünder ve Merih Demiral ile ilgili burada bir şey söylemem doğru değil. Fenerbahçe karakterini ortaya koyacak oyuncuların peşindeyiz. Başkanımız ve yöneticilerimiz bu konuda çalışmalarını sürdürüyorlar.'

"Sözleşmesini dondurduk"

'Lincoln Henrique'nin sözleşmesini devre arasına kadar dondurduk. Tedavisi devam ediyor. Arao, Gustavo ve belki 1-2 oyuncu daha ayrılabilir. Gelecek oyunculara bağlı.'

Okan Burak'a cevap!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ljubljana maçı sonrası '3 sayılmayan gol var. Bana Fenerbahçe maçını hatırlattı. 3-0 üstüne 2 tane sayılmayan gol geçen seneki. Ona benzer bir maç oldu.' ifadeleri kullanmıştı. İsmail Kartal da sorulan soru üzerine Okan Buruk'a 'Bunlar küçük söylemler. Türk takımları, Avrupa'da birbirini desteklemeli. Ortamda ayrışma yaratacak söylemlerden kaçınmak lazım. Bizim hedefimiz, ülke puanını yükseltmek. Avrupa'da mücadele eden tüm ekiplerimizi destekliyoruz.'

Kaleci transferi

'Kaleci transferiyle ilgili süreci başkanımız yönetiyor. Son durumu net olarak bilmiyorum. Transfer sürecinde her şey anlık olarak değişiyor.'

Tete açıklaması

'Tete, baştan beri bizim transfer listemiz içinde yoktu. Bu futbolcuyla ilgili kulübümüz de gerekli açıklamayı yaptı. Listemizde zaten yoktu ama sonrasında yüzlerce oyuncu gibi bize teklif edildi. Ben bize uygun bulmadım. Yönetimimiz gündemine almadı. Bonservis kısmı var, riskli bölümü var. Kapalı bir kutu. Biz her şeyi düşünmek zorundayız. Tete ayarında, belki daha üstün, belki daha farklı oyuncularla meşgulüz.'

Ferdi Kadıoğlu: Fazlasıyla iyi bir maç olacak

Sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu da açıklamalarda bulundu. İlk olarak Maribor mücadelesini değerlendiren Ferdi, “Bizler açısından fazlasıyla iyi bir maç olacak. Taraftarlarımız da son oynadığımız maçtan keyif almışlardır. Umuyorum yine aynısını sergileriz. Biraz daha zorlu rakibe karşı oynayacağımızı söyleyebilirim. Biz taraftarlarımız ile beraber savaşımızı vereceğiz, mücadelemizle birlikte. Öyle zannediyorum ki iyi bir performans sergileyeceğiz” diye konuştu.

“Savaşımızı her noktada sürdüreceğiz”

Takıma yeni katılan oyuncularla birlikte iyi bir rekabet oluştuğuna dikkat çeken başarılı futbolcu, “Öncellikle amacımız, isteğimiz her turnuvada başarılı olmak. Her turnuvayı kazanabilmek. Her turnuvada kupalar kazanmak istiyoruz. Savaşımızı her noktada sürdüreceğiz. Takıma yeni katılan oyuncular da fazlasıyla mutlular, takıma yardımcı oluyorlar. Bu da güçlü rekabet oluşturuyor. Hocamız geri döndü, kendisiyle daha önce de çalışmıştık. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Umuyorum ki bu böyle devam edecek” ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde attığı gollerin Teknik Direktör İsmail Kartal dönemine geldiği hatırlatılan Ferdi, şöyle yanıt verdi:

“Şu ana kadar 4 Konferans Ligi maçı oynadım ve 2 gol atma fırsatı buldum. Bu golleri de sol bek pozisyonunda oynarken kaydettim. Umuyorum ki daha fazla gol atma fırsatım olur.”