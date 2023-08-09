"4 yaşındaki çocuk, istismarcı dayısıyla aynı evde yaşıyor" iddiası! Bakanlıktan açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 4 yaşındaki çocuğun istismar şüphelisi olduğu öne sürülen dayısı ile aynı evde yaşadığı iddialarına ilişkin, "İddia edilenin aksine çocuğun dayısının kendileriyle birlikte değil başka bir ilde yaşadığı, ilgili mahkemenin çocuğun herhangi bir risk altında olmadığına yönelik karar verdiği bilgisine ulaşılmıştır." açıklamasını yaptı.

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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Denizli'de yaşayan 4 yaşındaki çocuğun geçmişte istismar şüphelisi olduğu iddia edilen dayısı ile aynı evde yaşadığına ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.

Çocuğun annesinin 2019'da eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtığı, mahkemenin eş hakkında uzaklaştırma kararına hükmettiği aktarılan açıklamada, "Haberlerde iddia edilenin aksine çocuğun dayısının kendileriyle birlikte değil başka bir ilde yaşadığı, ilgili mahkemenin çocuğun herhangi bir risk altında olmadığına yönelik karar verdiği bilgisine ulaşılmıştır." denildi.

Babanın, İl Müdürlüğüne 14 Haziran'da avukatı aracılığıyla başvurduğu andan itibaren Bakanlığın harekete geçerek çocuğa düzenli olarak psikososyal destek sağladığı ifade edilen açıklamada, ebeveynleri arasındaki çekişmeli durumdan olumsuz etkilendiği gözlemlenen çocuk için sağlık ve danışmanlık tedbiri kararlarının alındığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha önce farklı basın yayın organlarında ileri sürülen habere konu iddialar, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturulmuş ve dayının çocuğa yönelik herhangi bir cinsel içerikli eylemde bulunduğuna dair somut bir delil bulunmadığı gerekçesi ile şüpheli hakkında kovuşturmaya gerek olmadığı kararı verilmiştir. Çocuğun süreçten herhangi bir zarar görmemesi için gerekli psikososyal destek Bakanlığımız tarafından büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyecek her türlü durumun karşısında durmaya ve olayı adli, idari ve diğer tüm süreçleriyle yakında takip etmeye devam edeceğiz."

Barış Pehlivan'ın o iddiası...

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, cinsel istismar olaylarının arttığı şu dönemde bir kız çocuğunun cinsel istismar suçundan ceza almış dayısıyla aynı evde kaldığını ve savcının dava açmadığını yazdı.

Pehlivan kaleme aldığı yazısında “Acaba o küçük çocuğu bu kötülüğe mahkûm eden kararlarda, annenin çok yakın bir akrabasının yüksek yargı üyesi olmasının etkisi var mıdır?” diye sordu.

Yazıda aktarılana göre, baba, 4 yaşındaki çocuğunun bacaklarında morluklar fark etti, çocuk ise morlukları dayısının yaptığını söyledi. Dayı M.O.’nun iki ayrı çocuğa cebir ve şiddet kullanarak cinsel istismar suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası aldığı, altı ay hapiste kaldıktan sonra tahliye edildiği öğrenildi.

Pehlivan’ın yazısının devamı şöyle:

“Baba sonradan öğrendiği bu gerçeği de düşününce çıldırdı. Hemen küçük kızının morluklarına dair darp raporu aldırdı. Sonra da… Dayı M.O. hakkında şikâyette bulundu. Savcı soruşturmayı başlattı, şikâyetçi babanın ifadesini aldı, ardından da küçük kızın annesinin ifadesini aldı. Farkında mısınız, nokta koydum önceki cümleye. Devam edemedim. Zira, Denizli’deki savcı, şüpheli dayı M.O’nun ifadesini almadan dosyayı kapadı.

Anne, aynı evde yaşadığı kardeşi M.O’dan şikâyetçi olmayınca babanın suç duyurusu ‘varsayıma dayalı’ olarak değerlendirildi.

Ancak baba, peşini bırakmadı. Tüm uğraşlarına rağmen şüpheli dayı için sadece bir ay süreyle uzaklaştırma, anne için ise ‘çocuğa kötü söz söylememe’ uyarısında bulunma kararı çıkarabildi. Gün geldi, o baba, kızını şüpheli dayının da yaşadığı o eve teslim etmemek için direndi. Bu nedenle gözaltına bile alındı.

Sahi, 4 yaşındaki çocuğu, çocuklara tecavüzden 22 yıl 6 ay hapis cezası almış bir adamla aynı evde yaşamaya mahkûm eden yargı sistemini kim hangi vicdanla bana açıklayabilir? Acaba o küçük çocuğu bu kötülüğe mahkûm eden kararlarda, annenin çok yakın bir akrabasının yüksek yargı üyesi olmasının etkisi var mıdır?”