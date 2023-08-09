Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Ligin adil bir şekilde olması ve herkese aynı mesafede durulması gerektiğiyle alakalı görüşlerimizi belirttik.

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligde 11 Ağustos Cuma günü Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak yeni sezon öncesi Başkan Büyükekşi ile görüşlerini paylaştıklarını belirten Ertuğrul Doğan, "Ligin adil bir şekilde olması ve herkese aynı mesafede durulması gerektiğiyle alakalı görüşlerimizi belirttik. Güzel bir görüşme geçti. İnşallah her takım için adaletin ön planda olduğu, güzel, sağlıklı ve sakatlığın olmadığı bir sezon yaşanır." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarının sürdüğünü de aktaran Doğan, "Hocamızdan bir liste aldık, bunun üzerine çalışıyoruz. Uygun maliyetlere gelindiği zaman bu transferleri gerçekleştirmeye çalışacağız. Her şey yapılan transferlerle bitmiyor. Trabzonspor, geçen sezon tarihinin en yüksek pahalı kadrosunu kurdu. Sonuçlar ortada. Sahada birlik olmadığın ve oyuncunun parasını ödeyemediğin müddetçe kurduğun kadronun bir anlamı yok. Biz şu anda sahada birlik olmaya, mücadele etmeye ve kuracağımız kadronun parasını ödeyebilmeye odaklandık. Trabzonspor, her zaman zirve yarışında olacaktır. Biz bunun her türlü mücadelesini vereceğiz." diye konuştu.

"70 milyon avroyu bulan nakit akışını kulübe soktuk"

Ciddi bir ekonomik sıkıntı içinde olduklarına vurgu yapan Ertuğrul Doğan, bir arada oldukları takdirde bu sorunların üstesinden geleceklerine inandığını aktardı.

Bordo-mavili taraftarlara destek ve tribünleri doldurma çağrısında bulunan Başkan Doğan, şu görüşleri paylaştı:

"Trabzonspor camiasının rakipleriyle mücadele etmesi için içeride bir olması lazım. Şehrin birlik ve bütünlük içinde olması gerek. Sonuçlar ne olursa olsun tribünleri doldurmamız lazım. Ciddi ekonomik sıkıntılardan geçiyoruz. Yaklaşık olarak 70 milyon avroyu bulan bir nakit akışını kulübe soktuk. Tüm bu sorunları aşmamız için gerçekten camianın her türlü gücünün bir arada olması lazım. Yönetim kurulu bu sorunları çözmeye çalışıyor. Ciddi anlamda borç yükü devam ediyor, biz tüm bunların yanı sıra aynı zamanda da transfer yapmak istiyoruz. Elimizde de bir sürü oyuncu var, bunları da elimizden çıkarmamız lazım. Bu oyuncuların gitmesi için başka maliyetler de var. Hepsini bir arada götürmemiz lazım, süreç zor ama ilk gün söz verdiğimiz gibi her türlü konunun üzerinden gelebilecek güce sahibiz. Taraftarımız bize güvensin. Takımının, hocasının ve oyuncularının yanında olsun."

Son olarak Papara ile imzaladıkları stat isim sponsorluğu anlaşmasıyla ilgili konuşan Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor için gerçekten çok önemli bir anlaşma oldu. Tarihimizin en önemli sponsorluk anlaşması. Zaman içerisinde açıklayacağımız ek gelirler de var. Önümüzdeki hafta Papara ile beraber lansman yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.