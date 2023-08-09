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Masterchef Barış Demir kaç yaşında, aslen nereli, gerçek mesleği ne?

Masterchef Barış Demir kaç yaşında, aslen nereli, gerçek mesleği ne?

TV8 ’de yayınlanan MasterChef programında Barış Demir adlı yarışmacı dikkat çekti. Sevilen programın yarışmacıları da merak ediliyor. Barış Demir MasterChef yarışmasının kadrosunda yer alıyor. Peki ama Barış Demir kimdir?

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Barış Demir, MasterChef yarışmasının kadrosunda iddialı açıklamalarıyla ilgi gördü.  Sevilen yarışma programına katılanlar kısa sürede ilgi gördü. Peki ama MasterChef Barış Demir kimdir, kaç yaşında, instagram adresi nedir? 

MasterChef Barış Demir kimdir?

Barış Demir 23 yaşında ve yarışmaya Bodrum'dan katılıyor. Bodrum Torba'da bir otelde çalışan Barış Demir aşçılık mesleğine küçük yaşlarda başlamıştır. Ailede herkesin kebapçı olduğunu belirten Barış Demir Masterchef'te ilk turu geçmişti. Barış Demir bugün 25 Temmuz 2022 Masterchef 2. turda yarışacak ve en iyi krem brüle tatlısı için mücadele edecek.

25 Ekim 2022 akşamı yayınlanan programda Barış Demir rahatsızlığı sebebiyle izin istedi. 

Barış Demir, 20 Kasım 2022 akşamı yarışmaya veda eden isim oldu. Barış Demir, MasterChef'in 11. yarışmacısı olarak elendi. 

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