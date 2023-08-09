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"2. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali" yarın başlıyor

"2. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali" yarın başlıyor

Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenecek 2. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali yarın başlayacak.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 10-13 Ağustos'ta gerçekleşecek festivale 40 ülkeden dans grupları ve zanaatkarlar katılacak.

Festivalde Ceylan Ertem, Yeni Türkü ve Yüksek Sadakat konserleri gerçekleşecek. Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu ve ilçenin 12 farklı noktasında yapılacak dans gösterilerinin yanı sıra Esenkent Akbatı AVM bahçesine Uluslararası Zanaatkarlar Sokağı kurulacak.

Etkinlik yarın 18.30'da Osmangazi Mahallesi Papatya Caddesi’nde gerçekleşecek kortej yürüyüşüyle başlayacak.

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