BIST 7.477
DOLAR 27,03
EURO 29,69
ALTIN 1.673,93
HABER /  GÜNCEL

Tekirdağ'da ikiz kasalı tırdan çalınan 25 ton un İstanbul'da yakalandı

Tekirdağ'da ikiz kasalı tırdan çalınan 25 ton un İstanbul'da yakalandı

Tekirdağ Saray ilçesinde iki kasalı tırdan çalınan 25 ton un jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla İstanbul'da yakalandı.

Abone ol

Tekirdağ’ın Saray Yuvalı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir un fabrikasından Antalya iline götürülmek üzere bir tıra 25 ton 820 kilogram un yüklendi. Fakat yüklenen unların belirtilen adrese götürülmediğinin anlaşılması üzerine jandarma ekiplerine haber verildi. Şikayet ile ilgili yapılan araştırmada gelen tırın ikiz plakalı olduğu ve M.A. için İ.D. adına düzenlenmiş sahte sürücü belgeli şahsın geldiği tespit edildi.

Kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu fabrikaya gelen şahsın M.A. isimli şahıs olduğu ve unları İstanbul ilinde pazarlayacağının tespiti üzerine, Jandarma Suç Araştırma Timlerince İstanbul’da gerçekleştirilen yoğun gayret çalışma ve takip sonucunda, şüpheli M.A.’nın 25 ton 820 kilogram unu şüpheliler İ.Ş., E.K. ve E.Ö.'ye verdiği tespit edildi.

Unları satmak için bir depoda beklettiği esnada operasyon düzenlendi. Depoda yapılan arama sonrası unlar depoda ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Şüpheliler İ.Ş., E.K. ve E.Ö. adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Sürücünün yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan İbrahim Yumaklı: "TMO silosundaki patlamada etkilenen ürün 15 bin ton"
Bakan İbrahim Yumaklı: "TMO silosundaki patlamada etkilenen ürün 15 bin ton"
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
MasterChef şampiyonları MasterChef All Star'da ne zaman yarışacaklar?
MasterChef şampiyonları MasterChef All Star'da ne zaman yarışacaklar?
Diyarbakır'da bahçe havuzunda boğulan çocuk ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
Diyarbakır'da bahçe havuzunda boğulan çocuk ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
18 yaşındaki genç intihar etti! Bağ evinde tüfekle kendini vurdu
18 yaşındaki genç intihar etti! Bağ evinde tüfekle kendini vurdu
Osmaniye'deki Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı ilk öğrencilerini kabul edecek!
Osmaniye'deki Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı ilk öğrencilerini kabul edecek!
Ağustos Aile Destek Ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Kaç para oldu, zam mı geldi?
Ağustos Aile Destek Ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Kaç para oldu, zam mı geldi?
Eski pil fabrikası, kültür, sanat ve spor alanı olacak!
Eski pil fabrikası, kültür, sanat ve spor alanı olacak!
Mazot dökülen yol faciaya sebep oldu! 3 araç kazaya karıştı
Mazot dökülen yol faciaya sebep oldu! 3 araç kazaya karıştı
En kalabalık Wakeboard Türkiye Şampiyonası Kayseri’de yapılacak!
En kalabalık Wakeboard Türkiye Şampiyonası Kayseri’de yapılacak!
Eskişehirsporlu kadın futbolcuya mili takım daveti!
Eskişehirsporlu kadın futbolcuya mili takım daveti!