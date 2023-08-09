Diyarbakır'da bahçe havuzunda boğulan çocuk ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde bahçe sulamak için kullanılan sulama havuzuna giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğu ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

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İlçeye bağlı kırsal Ormankaya Mahallesi'nde bahçe sulaması için yapılan havuzun çevresinde oynayan 6 yaşındaki Betül E, dengesini kaybederek suya düştü.

Çevredeki çocukların haber vermesi üzerine ailesi tarafından sudan çıkarılan çocuk, Hazro Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan çocuk için ambulans helikopter talep edildi.

Hava ambulansıyla alınan çocuk, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi helikopter pistine getirildi. Burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerince alınan Betül E, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.