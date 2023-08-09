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18 yaşındaki genç intihar etti! Bağ evinde tüfekle kendini vurdu

18 yaşındaki genç intihar etti! Bağ evinde tüfekle kendini vurdu

Kayseri'de 18 yaşındaki genç gittiği bağ evinde tüfekle kendini vurarak intihar etti.

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Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Güney Aşağı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bağ evine giden Mustafa D., tüfekle kendisini vurdu. Silah sesinin duyulmasıyla haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Mustafa D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa D.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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