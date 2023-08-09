Müge Anlı ne zaman başlıyor? ATV Müge Anlı teni sezon tarihi belli oldu

Atv ekranlarında gündüz kuşağında en çok izlenen program olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonda izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen programın yayın tarihiyle ilgili haber herkesi heyecanlandırdı.

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Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi belli oldu. Herkesin heyecanla beklediği program Ağustos ayında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Müge Anlı ne zaman, yayın tarihi belli oldu

17 yıldır atv ekranlarının vazgeçilmezi haline gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert program 28 Ağustos Pazartesi günü yeni yayın dönemini başlatmış olacak. Müge Anlı sezon finali bölümünde şu sözlere yer vererek veda etmişti:

"Her zaman söylüyorum ne yaptıysak beraber yaptık. İyi ki varsınız. Biz kocaman bir aileyiz. Tanıdığım tanımadığım birçok insan bir karşılık beklemeden sadece iyilik yapmak için bu sezonda da birbirine sarıldı. Nelerin üstesinden gelmedik ki hep beraber. Olayların çözülmesinde ufak ya da büyük katkısı olan herkese minnettarım. Her birinize teşekkür ediyorum. İki ay sonra azalmadan çoğalarak yine ekran başında hep beraber olalım."