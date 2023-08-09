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Weghorst'un yeni takımı açıklandı! Attila Szalai ile takım arkadaşı oldu

Weghorst'un yeni takımı açıklandı! Attila Szalai ile takım arkadaşı oldu

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Beşiktaş forması giyen Hollandalı golcü Wout Weghorst, Bundesliga ekibi Hoffenheim'a kiralandı.

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Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Hollandalı golcü Wout Weghorst'u kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Beşiktaş forması giyen 31 yaşındaki santrfor, Dünya Kupası'nın ardından siyah-beyazlı takıma veda ederek, kiralık olarak Manchester United forması giymişti.

Kırmızı şeytanların kadrosuna tutmadığı Weghorst, Hoffenheim'da Ozan Kabak ve Attila Szalai ile takım arkadaşı olacak.

Hollandalı golcünün bonservisi İngiliz ekibi Burnley'de bulunuyor.

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