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Gülşen İstanbul ve İzmir'deki sevenleriyle buluşacak!

Gülşen İstanbul ve İzmir'deki sevenleriyle buluşacak!

Türk pop müziğinin ünlü ismi Gülşen, iki ayrı konserle İstanbul ve İzmir’deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

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19 Ağustos’ta YBY Woods Kemerburgaz Kent Ormanı, 22 Eylül’de ise İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek konserin biletleri Biletinial'da satışa çıktı.

Gülşen, iki konserle dinleyicileriyle buluşacak. 19 Ağustos’ta YBY Woods Kemerburgaz Kent Ormanı, 22 Eylül'de ise İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek konserlerin biletleri Türkiye’nin lider etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa sunuldu.

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