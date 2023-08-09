Durdurulan tırda narkotik köpeklerinin yardımıyla 8,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kocaeli'de uygulama için durdurulan tırda narkotik ekipleri narkotik köpeğinin katılımıyla yaptığı aramada 8,5 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan tırda narkotik köpeğinin katılımıyla arama yapıldı. Tırda, 3 parça halinde 6 kilo 270 gram afyon sakızı ile 4 paket halinde 2 kilo 315 gram esrar bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.