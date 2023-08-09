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Rekabet Kurulu'ndan 4 şirkete 628 milyon lira para cezası

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rekabet Kurulu'ndan 4 şirkete 628 milyon lira para cezası

Rekabet Kurulu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri gerekçesiyle elektronik ve beyaz eşya alanında faaliyet gösteren 4 şirkete toplam 628 milyon 395 bin 515,31 lira idari para cezası verdi.

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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu şirketlerin yeniden satış fiyatı tespitinde bulundukları gerekçesiyle Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmalar tamamlandı.

Buna göre, Kurul, toplanan delilleri, yazılı ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamaları ve incelenen dosya kapsamını dikkate alarak, Arçelik Pazarlama AŞ'nin ilgili Kanun'u ihlal ettiğini değerlendirerek, adı geçen teşebbüse 365 milyon 379 bin 161,06 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kurul, ayrıca, Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketine 227 milyon 161 bin 142,04 lira, SVS Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketine 1 milyon 984 bin 907 lira, LG Electronics Ticaret AŞ'ye de 33 milyon 870 bin 305,21 lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

Böylece, söz konusu 4 şirkete toplam 628 milyon 395 bin 515,31 lira idari para cezası verildi.

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