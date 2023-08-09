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Kartal'da uçan teras şemsiyesi faciaya sebep oluyordu! Karşı balkondaki insanların üzerine düştü

Kartal'da uçan teras şemsiyesi faciaya sebep oluyordu! Karşı balkondaki insanların üzerine düştü

İstanbul Kartal'da şiddetli rüzgar nedeniyle uçan teras şemsiyesi karşı evin balkonunda oturan ev sahiplerinin üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

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Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle İstanbul’da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye devam ediyor. Kartal’da dün öğle saatlerinde şiddetli rüzgara dayanamayan teras şemsiyesi bitişiğindeki binanın terasına uçtu. Şemsiye, teras demirine takılarak durdu.

Olay sırasında orada bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İçeride bulanan şahıs ise takılı kalan teras şemsiyesi aşağı düşmesin diye rüzgara karşı büyük çaba sarf etti. Şemsiyenin demire takılarak kimseye çarpmaması büyük bir faciayı önledi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle uçan teras şemsiyesi ve vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ev sahibi Esat Delikenli, “Şiddetli rüzgar olmasına rağmen yan binamızda açık bırakılan şemsiye bizim terasımıza uçtu. O esnada terasta oturan arkadaşlarımız vardı. Hızla gelen şemsiyeyi terasımızdaki demir direğe takılması durdurdu. Şemsiyenin sahiplerinden gelip almalarını istedik ama maalesef gelmediler. Kendi imkanlarımızla şemsiyeyi kaldırdık” dedi.

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