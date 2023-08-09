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Bursa'da feci kaza! Kontrolden çıkan araç refüje daldı, demir korkuluklar araca saplandı

Bursa'da feci kaza! Kontrolden çıkan araç refüje daldı, demir korkuluklar araca saplandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç yoldan çıkarak refüje girdi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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Olay, sabah saatlerinde Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Taşköprü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. N.K idaresindeki 34 VR 3009 plakalı otomobil sürücüsü Bursa istikametine doğru ilerlerken, bir anda araç kontrolünden çıkarak refüje daldı.

Savrulan otomobilde bulunan sürücü ve T.K. ile S.F.K. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Balıkesir İtfaiyesi Susurluk Grup Amirliğine bağlı itfaiyeciler, araç içerisinde sıkışan T.K.’yi çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar bölgedeki en yakın hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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