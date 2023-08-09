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Toplanan inek sütü miktarı Haziran'da arttı

Toplanan inek sütü miktarı Haziran'da arttı

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı süt ve süt üretimini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince 867 bin 11 ton inek sütü toplandı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9; Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 arttı.

Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre inek peyniri üretimi yüzde 12,9, ayran üretimi yüzde 4,1 ve tereyağı üretimi yüzde 3,3 artarken; yoğurt üretimi yüzde 5,3 ve içme sütü üretimi yüzde 11,2 azaldı. Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 8,4, ayran üretimi yüzde 5,8, içme sütü üretimi yüzde 1,8 ve yoğurt üretimi yüzde 0,1 artarken; tereyağı üretimi yüzde 15,2 azaldı.

Bir önceki ay 944 bin 714 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Haziran ayında yüzde 8,2 azalarak 867 bin 11 ton oldu. Bir önceki ay 115 bin 382 ton olan içme sütü üretimi Haziran ayında yüzde 8,9 azalarak 105 bin 140 ton olarak gerçekleşti.

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