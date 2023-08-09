Irak medyasında "eşcinsel" kelimesi yasaklandı!

Irak İletişim ve Enformasyon Kurumunun kararına göre, haberlerde "eşcinsellik" yerine "cinsel sapkınlık" ifadesi kullanılacak

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Irak basınında "eşcinsel" ve "eşcinsellik" kelimelerinin kullanılması yasaklandı.

Irak İletişim ve Enformasyon Kurumunun kararına göre, kurumdan çalışma ruhsatı alan tüm basın ve medya organlarında üretilen içeriklerde "eşcinsellik" yerine "cinsel sapkınlık" ifadesi kullanılacak.

Kararla, "toplumun genel ahlaka aykırı ve yabancı terimlere karşı korunmasının hedeflendiği" kaydedildi.