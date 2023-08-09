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Defineciler Gürcü Kilisesini tarumar etti! Define için Kiliseyi yıktılar

Defineciler Gürcü Kilisesini tarumar etti! Define için Kiliseyi yıktılar

Kars'ta Kars Kalesinin karşı tarafında bulunan Gürcü Kilisesi define avcılarının define merakının kurbanı oldu. Kazılmadık yeri kalamayan 150 yıllık Kilisenin taşları bile yerinden çıkartıldı.

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Kars Kalesi’nin karşısında eski Üçler Mahallesi üzerinde bulunan Gürcü kilisesi define avcıları tarafından tarumar edildi. Define avcıların kazdı kilisesinin duvarlarının taşları dahi söküldü.

Üçler Mahallesi üzerinde bulunan kilise bir taraftan kazılırken, diğer taraftan da hayvan barınağı oldu. Tamamen yıkılmaya yüz tutan kilisenin koruma altına alınmasına dikkat çeken vatandaşlar, “Yazık Kars’ta birçok medeniye ait tarihi yapılar var. Buraları kimliği belirsiz kişiler tarafından yıkılıyor. Yetkilerin bu tarihi yapılara kalıcı önlem alması gerekiyor” dediler.

Öte yandan içerisi ve etrafı ise çukurlarla dolu olan kilise, adeta yıkılmamak için direniyor. Kilise biran evvel koruma altına alınmazsa yıkılarak kaybolacak.

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