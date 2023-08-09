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İstanbul okul servisi ücretleri 2023-2024 km başı kaç para oldu?

İstanbul okul servisi ücretleri 2023-2024 km başı kaç para oldu?

Taksi indi bindi parası, okul servis ücretleri ve toplu taşıma ücretleri zamları açıklandı. Kilometre başına aylık ve yıllık okul servis ücretleri son olarak 6 Şubat'ta belirlenmişti. UKOME 'İstanbul'da okul servis ücretlerine zam mı geldi, ne kadar ve kaç TL oldu?

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İstanbul servis ücretleri zammı gündemdeki yerini aldı. 2023 İstanbul servis ücretleri son olarak en kısa mesafe olan 0-1 km aylık 792 lira olarak belirlenirken, en uzun mesafe olan 23-25 km ise aylık 1901 TL olarak belirlenmişti. 8 Ağustos Salı günü gerçekleştirilen UKOME toplantısının ardından okul servis ücretleri zammı açıklandı. İşte 2023 İstanbul okul servis ücretleri...

UKOME olağanüstü toplandı

UKOME 8 Ağustos Salı günü olağanüstü toplandı. Tek gündem zam. Geçtiğimiz haftaki UKOME toplantısında uzlaşı sağlanamadığı için zam kararı çıkmamıştı. 8 Ağustos saat 11.00’de UKOME tekrar toplandı.

İstanbul servis ücretleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı 8 Ağustos Salı günü saat 13.00'te Bakırköy 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi. İstanbul okul servis ücretlerinin UKOME toplantısının ardından açıklandı.

Yeni okul servisi ücretleri

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1300 liraya çıkarıldı.

Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 422,40 liradan 640,02 liraya yükseltildi.

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